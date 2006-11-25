Украина поминает жертв Голодомора

Сегодня в Украине день памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Мероприятия начались в 09.00 - 09.45 панихидой по умершим от голода. В Софийском соборе Национального заповедника «София Киевская» прошла совместная молитва иерархов христианских церквей с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В 11.00 на месте сооружения Мемориального комплекса памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Украине состоится церемония заложения камня.

В 11.30 планируется посадить вторую очередь Калиновой рощи в Печерском ландшафтном парке.

С 15.00 по 16.00 будет организована скорбное шествие от Софийской площади к Памятному знаку Жертвам голодомора 1932-1933 гг. на Михайловской площади.

16.00 - общенациональная минута молчания.

После этого начнется общенациональная акция «Засвети свечу!»

С 18.00 по 20.30 будет продолжаться акция «Народ мой есть!», во время которой будут обнародованы свидетельства о голодоморе 1932-1933 гг. в Украине.

В этот же день в Национальной опере Украины имени Т.Г.Шевченко пройдет «Реквием» Дж. Верди.