Правительство поддержало одесский проект онлайн-платформы для подготовки ВНО

Теперь по всей территории Украины доступна онлайн-платформа для подготовки к Внешнему независимому оцениванию BeSmart.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал образовательный проект одесского губернатора Максима Степанова - бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНО.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хорошая новость: сделан еще один шаг навстречу качественному и доступному образованию для каждого украинца — теперь по всей территории Украины доступна онлайн-платформа для подготовки к Внешнему независимому оцениванию BeSmart. Это важный шаг, который позволит украинским школьникам качественно подготовиться к ЗНО и продолжить образование по специальности мечты», — подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В Одесской ОГА также отметили, что всего за неделю после презентации платформу посетили 100 тысяч человек. Из них 15 тысяч уже зарегистрировались и начали обучение и подготовку к ЗНО.

«Наш проект поддержан правительством страны. Спасибо премьер-министру Владимиру Гройсману за высокую оценку!», — прокомментировал Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Напомним, 5 февраля бесплатную онлайн-платформу по подготовке к ЗНО BeSmart при поддержке МОН вывели на всеукраинский уровень. Ранее проект работал в Одесской области и продемонстрировал хорошие результаты. В частности, по итогам 2017 года, результаты учеников, которые готовились при помощи BeSmart, оказались на 20-25 баллов выше, чем средний балл по стране. Кроме того, Одесская область стала первой среди областей Украины по английскому языку.