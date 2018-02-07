Одесситу дали три года за антиукраинские репосты в социальной сети

В Одессе мужчина осужден за антиукраинские репосты в социальной сети «ВКонтакте». Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год.

В Одессе мужчина осужден за антиукраинские репосты в социальной сети «ВКонтакте».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор вынесен Киевским районным судом Одессы в конце января.

Судом установлено, что мужчина, используя свой ноутбук, распространял соответствующие репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

Читайте такжеВо Львове СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях

Такие репорсты на «Стене» (публичной доске объявлений), на созданной им странице «ВКонтакте», он делал неоднократно, в частности, в августе, июле и сентябре 2017 года. Он также делал репосты с призывами о захвате в Украине государственной власти.

Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Вместе с тем, как отметили в суде, установлено, что обвиняемый беспрекословно признал свою вину в совершении уголовных преступлений, раскаивается и пр.

Он приговорен к 3 годам лишения свободы, без конфискации имущества, с отсрочкой исполнения приговора на 1 год, который станет для него испытательным сроком.