Швеции разрешили построить на поле Полтавской битвы свой музей

Мэрия Полтавы предварительно договорилась со шведской делегацией о строительстве Музея Швеции на поле Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

Мэр отметил, что музей планируется построить до 2011 года.

По его словам, по предварительной договоренности, в Музее Швеции все туристы будут иметь возможность ознакомиться с культурой и историей страны за последние 300 лет.

Мэр не уточнил даты начала строительства, ссылаясь на шведскую сторону, которая будет решать вопросы инвестиций.

По словам А.МАТКОВСКОГО, каждый год на поле Полтавской битвы будут открываться новые объекты туристического направления и инфраструктуры. В частности, в 2010 году власти планируют отреставрировать еще один редут на поле битвы и завершить начатое в 2009 году строительство Музея казачества в селе Жуки Полтавского района.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Полтаве проходили мероприятия по случаю 300-летия Полтавской битвы.