Полтавчане научат львовян отключать должников от канализации

С сегодняшнего дня во Львове будет работать бригада специалистов «Полтававодоканала», которая с помощью прибора «Спрут» будет отсоединять от канализации квартиры неплательщиков. Будут возобновлять водоотвод только при условии полной уплаты долга и оплаты 250 грн. за подсоединение. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Кампания по отключению будет продолжаться на протяжении пяти дней.

По информации горсовета, долг потребителей за услуги «Львовводоканала» составляет 95 млн. грн., ежемесячно сумма растет приблизительно на миллион. Следовательно, коммунальщики направили предупреждение двум тысячам абонентов, задолженность которых колеблется от 300 гривен до 10 тысяч гривен. Тем жителям, которые не рассчитаются с долгами, или не заключат соглашение на постепенное погашение долга, угрожает принудительное отключение от канализации.

На протяжении 2008-2009 гг. провели шесть кампаний по принудительному отключению должников от канализации. Специалисты «Полтававодоканал» приезжали во Львов ежеквартально. За этот период были отсоединены свыше 700 квартир неплательщиков, общая сумма долга которых превышала 1,3 млн. грн. Благодаря проведенным кампаниям, дебиторская задолженность населения уменьшилась на 5 млн. грн.