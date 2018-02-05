В Житомире проведут фестиваль чествования воинов Украины "Расстрелянная молодость"
20:03, 05 февраля 2018Общество
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Мероприятие проведут в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре Ивана Кочерги.
В прошлом году этот фестиваль проходил в Житомире в 9 раз / фото Расстрелянная молодость, Facebook
В Житомире 9 февраля откроется фестиваль чествования воинов Украины «Расстрелянная молодость».
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, Всеукраинский литературно-музыкальный фестиваль «Расстрелянная молодость» откроется в Житомире 9 февраля.
Мероприятие проведут в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре Ивана Кочерги.
Напомним, в прошлом году этот фестиваль проходил в Житомире 9 раз. Обычно в нем участвуют участники из разных областей: украинские военные, участники АТО, участники боевых действий на территории других государств, курсанты Житомирского военного института имени Королева и другие.
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