В Житомире проведут фестиваль чествования воинов Украины "Расстрелянная молодость"

Мероприятие проведут в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре Ивана Кочерги.

В Житомире 9 февраля откроется фестиваль чествования воинов Украины «Расстрелянная молодость».

Читайте такжеВ Житомире проведут благотворительное мероприятие в честь погибших за Украину сотрудников СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Всеукраинский литературно-музыкальный фестиваль «Расстрелянная молодость» откроется в Житомире 9 февраля.

Мероприятие проведут в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре Ивана Кочерги.

Напомним, в прошлом году этот фестиваль проходил в Житомире 9 раз. Обычно в нем участвуют участники из разных областей: украинские военные, участники АТО, участники боевых действий на территории других государств, курсанты Житомирского военного института имени Королева и другие.