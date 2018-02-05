Бывший заключенный в Одессе спас трех маленьких детей от "няни"-пьяницы

Дети находились в квартире с пьяной женщиной, были голодные и раздетые.

Пользователей соцсетей растрогала история о том, как бывший заключенный в Одессе, только выйдя из тюрьмы, спас трех маленьких мальчиков от небрежности родителей и "няни"-пьяницы.

Эту историю на своей странице в Facebook обнародовала сотрудница Патрульной полиции Зоя Мельник. Она рассказала, что около месяца назад патрульные получили вызов: "Няня с детьми одна, боится посторонних, которые находятся в парадном по адресу...". Когда полицейские приехали на вызов, они не нашли в подъезде ни няни, ни заявителя. Но им вновь поступил вызов, что по тому же адресу в квартире находятся дети с женщиной в неадекватном состоянии.

"Поднимаемся ещё раз и стучим до тех пор, пока дверь не открыла та самая женщина, "няня", едва держащаяся на ногах. Квартира - самый настоящий притон - вонь, грязь, какие-то подозрительные, в наркотическом или алкогольном опьянении люди, на полу бутылки из под спиртного, окурки и лужи крови. "Няня" рассказала о том, что утром здесь один из ее собутыльников пытался покончить жизнь самоубийством, резал вены и его забрала скорая. Дети - три мальчика, , возрастом 1.5, 2.5 и 4 года. Грязные, голодные, босые, в квартире ни единой игрушки", - написала сотрудница полиции.

Из еды в квартире были только испорченные каша и суп, одежды у детей не было. У одного из мальчиков на ноге была гнойная рана. Полиция забрала малышей и увезла их в больницу, где их одели и накормили.

Интересным оказалось то, что вызвал полицию мужчина, который 10 лет отсидел в тюрьме за убийство. Он только вышел из тюрьмы и решил наведаться к той самой "няне", с которой познакомился через интернет, еще находясь в заключении. Мужчину шокировало, в каком состоянии находятся дети.

"Как так? Это же дети. Я всю жизнь в тюрьме, у меня уже никогда не будет детей. А здесь...", - процитировала заключенного Мельник.

Полицейская добавила, что мужчина говорил, что хочет вернуться в тюрьму и не готов к жизни на свободе.

Напомним, Зоя Мельник также рассказывала, что в Украине в каждой второй семье практикуют насильственные методы воспитания детей, хотя закон это запрещает.