769 человек, два самолета и вертолет гасят лесной пожар

В Славяносербском районе Луганской области к ликвидации лесного пожара привлечены два пожарных самолета Ан-32П и вертолет МЧС Ми-8.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар вблизи села Лопаскино Славяносербского района Луганской области возник в смешанном лесу вчера. В результате сухой погоды и порывистого ветра он стал распространятся и достиг площади около 200 гектаров. В тот же день подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС и техникой лесничества пожар был локализован. Однако впоследствии возникло повторное возгорание локализованных очагов, что привело к распространению огня отдельными очагами с большим расстоянием между ними на территориях Луганского лесоохотничьего хозяйства и Трехизбенского лесничества. Для борьбы с огнем задействованы подразделения Государственной пожарной охраны МЧС, сводные отряды Главных управлений МЧС в Донецкой и Харьковской областях, техника и работники Луганского, Донецкого и Харьковского лесоохотничьих хозяйств, личный состав МВД, авиация МЧС и Гослесхоза: всего – 769 человек личного состава, 139 единиц техники и авиации, в том числе от МЧС - 273 спасателя, 53 ед. техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

В течение 28 июня пожарными самолетами МЧС Ан-32П и вертолетом МЧС Ми-8 осуществлено 25 сбросов воды на очаги лесного пожара. По состоянию на 8 часов утра 29 июня пожар локализован, продолжается его ликвидация.