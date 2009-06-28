МЧС предупреждает об угрозе селевых потоков на Прикарпатье

На протяжении 28 июня в Украине пройдут грозы, местами сильные ливни, шквалы 15-22 м/с, в южной половине и Карпатском регионе в отдельных районах возможен крупный град и шквалы 25-28 м/с.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на протяжении 28 июня на реках Закарпатья, в бассейнах Сяна, Днестра - в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей - ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими состоянием на 8 часов утра 27 июня.

На реках бассейна Днестра местами возможен выход воды в пойму. 28 июня во время локальных ливневых дождей в бассейнах Карпатских рек возможно формирование значительного местного и склонового стока, быстрое повышение уровней воды на 0.3-1.0 м на малых горных реках и потоках. Вследствие комплексного действия местного, склонового и речного стока в горных и предгорных районах Львовской и Ивано-Франковской областей возможно подтопление отдельных населенных пунктов и хозяйственных объектов.

В горных районах существует угроза схода селевых потоков.