В киевском ресторане нашли суп за почти 8 тысяч гривень (фото)

Блюдо под названием "Шабу-шабу" стоит 7985 гривень. Этот суп считается традиционным блюдом японской кухни.

В центре Киева в ресторане "Икигаи" подают суп, который стоит почти 8 тысяч гривень.

Об этом написал пользователь Евгений Шевченко в Facebook.

"Случайно на днях обнаружил в Киеве ресторан с супом за 8000 грн ( примерно 285 долларов). По-хорошему завидую тем людям, которые его заказывают. Да и тем, кто продает, тоже", – рассказал Евгений.

Как выяснил портал Vgorode заведение, в котором подают дорогое блюдо, японский ресторан в центре города "Икигаи", а блюдо под названием "Шабу-шабу" стоит 7985 гривень. Этот суп считается традиционным блюдом японской кухни.

В заведении пояснили, что одним из ингредиентов супа является американское мраморное мясо. В состав также входит бульон "Даси" с овощами и лапшой. Двухлитровая порция рассчитана на двух человек. По японским традициям гостям подают кипящий бульон и отдельно остальные ингредиенты.

"Важно, что мясо должно быть нарезано тонкими кусочками. Гость сам "сочиняет" себе суп и наслаждается блюдом. В Японии его можно попробовать за 54 доллара", – рассказали журналистам.

Кроме того, в меню ресторана есть еще один суп с такой же ценой. Называется он "Сукияки" и по составу очень похож на "Шабу-шабу".