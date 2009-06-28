Ющенко поздравил украинцев с Днем Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем Конституции Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

“Этот праздник касается нас всех. Без исключения. Невзирая на возраст, пол, взгляды, язык или веру”, - отметил В.ЮЩЕНКО. Обращаясь лично к каждому из нас, Президент Украины сказал: “Вы, уважаемый соотечественник, - хозяин государства. Мы остановили большую угрозу. Речь шла не о ком-то. Речь шла именно о вас, о вашей семье и детях. У вас хотели отнять право - право влиять на власть, добиваться справедливости, определять жизнь страны”.

В.ЮЩЕНКО отметил: “Конституция - не просто документ. Ее нельзя отдать политикам и даже самым лучшим юристам. Конституция - это мы. Это - наша договоренность, как организуем свою жизнь. Это - наши права, обязанности, важнейшие национальные принципы. В Конституции - наша суть”.

Как подчеркнул Президент, “нужно уважать себя. За нами - большая традиция. Украинская конституция Пилипа Орлика была одним из первых демократических законов в мире”

В.ЮЩЕНКО напомнил, что “в момент присяги Президентов рядом с Конституцией ставим Пересопницкое Евангелие, одну из величайших наших святынь. И этот символ объединяет вместе и государственное, и духовное начало”. “В Конституции - наша прямая связь со всей тысячелетней Украиной. Это - не пафос и не просто слова. Мы - нация. И должны уважать себя как нацию. Но самое важное: Конституция - это наша с вами нынешняя и будущая жизнь. Это - наш большой общественный договор о том, как хотим жить. Сегодня и на десятки лет вперед. Именно поэтому это касается всех. Всех без исключения”, - подчеркнул Президент и отметил, что предложил “Конституцию свободы и порядка. Предлагаю открыто, для вашего мудрого решения”. “Предлагаю прямые механизмы гарантирования прав и свобод. Предлагаю конкретный способ, как сделать независимыми и эффективными суд и стражей порядка. Предлагаю предоставить исчерпывающие права регионам. Не центр, а вы, каждая местная община должны ответственно определять, как обустраивать свою территорию и какие школы, больницы и дороги строить. Я предлагаю проект, который четко и прозрачно упорядочивает управление государством, укрепляет власть и защищает ваше неотъемлемое право избирать, контролировать и изменять ее. Я предлагаю документ, который открывает нам путь к Европейскому Союзу. Вы - хозяева этого государства”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО и добавил, что хочет одного: “чтобы вы были свободными, чтобы не были зависимыми от того, кто Президент или Премьер-министр, чтобы свободным и вечным было наше государство”.

“Я хочу, чтобы Конституция была одобрена не "под кого-то", не под выборы, а вами, для вас и на годы. Именно поэтому Ваше мнение относительно Основного Закона должно прозвучать еще до результатов новых выборов. Конституция - это большой национальный шанс. Я верю в наше будущее. Твердо и спокойно. Потому что мы - свободный, мудрый и великий народ, который все понимает и хорошо различает правду и ложь. Я верю в наши силы. Верьте в себя. Пусть поможет нам Бог”, - подчеркивается в приветствии главы государства.