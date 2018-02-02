В марте на Житомирщине планируют открыть восьмую медиатеку - ОГА

Создание библиотек нового образца реализуется на Житомирщине в рамках меморандума о внедрении инклюзивного образования.

В Коростышевской гуманитарной гимназии №5 завершают оборудование современной библиотеки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Открытие восьмой библиотеки нового образца в области планируют в марте 2018 года, как сообщила начальник управления образования и науки Житомирской ОГА Лариса Шевчук.

По ее словам, в прошлом году за средства субвенции для медиатеки в Коростышевской гимназии закупили современное оборудование общей стоимостью 298,2 тыс. грн. Ученики заведения смогут свободно пользоваться 20 ноутбуками, 3 принтерами, 4 планшетами, интерактивной доской и мультимедийным проектором. Также для новой библиотеки уже закупили часть мебели.

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Сейчас помещения медиатеки дорабатывают в соответствии с дизайн-проектом, который разработан Благотворительным Фондом Порошенко. Завершить переоборудование и открыть медиатеку планируют в марте 2018 года.

Создание библиотек нового образца реализуется на Житомирщине в рамках меморандума о внедрении инклюзивного образования.

В целом же, до конца 2017/2018 учебного года планируется переоборудовать школьные библиотеки в библиотеку в 20 общеобразовательных учебных заведениях области. Стоимость типового проекта обустройства библиотеки в учебном заведении с учетом строительных работ составляет 400,0 тыс. грн.