"Бедолагу не заметили": в Днепре спасли постиранную в машинке кошку (видео)

Кошку ветеринары привели в чувства, она отправилась домой.

В одну из ветеринарных клиник Днепра доставили кошку, которая случайно оказалась в стиральной машинке во время ее работы.

Врачи оказали ей необходимую помощь, и в тот же день животное отправилось домой, передает "Мост-Днепр".

Читайте такжеВ Одессе умер самый старый кот Украины (фото)

"Люди! Владельцы кошек и маленьких собак! Будьте внимательны, когда запускаете стиральную машину! Эту бедолагу не заметили", - написали представители ветеринарной клиники в Facebook.

Через пару часов на странице появилась новая запись, сообщающая о благополучном исходе лечения.

"Постиранная кошечка отправляется домой. Привели в чувства", - сообщили ветеринары.