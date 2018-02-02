"Бедолагу не заметили": в Днепре спасли постиранную в машинке кошку (видео)

14:33, 02 февраля 2018
Общество
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Кошку удалось спасти / Скриншот

Врачи оказали ей необходимую помощь, и в тот же день животное отправилось домой, передает "Мост-Днепр".

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"Люди! Владельцы кошек и маленьких собак! Будьте внимательны, когда запускаете стиральную машину! Эту бедолагу не заметили", - написали представители ветеринарной клиники в Facebook.

Через пару часов на странице появилась новая запись, сообщающая о благополучном исходе лечения.

"Постиранная кошечка отправляется домой. Привели в чувства", - сообщили ветеринары. 

 

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