"Бедолагу не заметили": в Днепре спасли постиранную в машинке кошку (видео)
14:33, 02 февраля 2018Общество
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Кошку ветеринары привели в чувства, она отправилась домой.
Кошку удалось спасти / Скриншот
В одну из ветеринарных клиник Днепра доставили кошку, которая случайно оказалась в стиральной машинке во время ее работы.
Врачи оказали ей необходимую помощь, и в тот же день животное отправилось домой, передает "Мост-Днепр".
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"Люди! Владельцы кошек и маленьких собак! Будьте внимательны, когда запускаете стиральную машину! Эту бедолагу не заметили", - написали представители ветеринарной клиники в Facebook.
Через пару часов на странице появилась новая запись, сообщающая о благополучном исходе лечения.
"Постиранная кошечка отправляется домой. Привели в чувства", - сообщили ветеринары.
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