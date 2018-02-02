Аслунд: украинская власть не борется с коррупцией – она обогащается на ней

Если в украинской экономике появится много инвесторов, топ-чиновники начнут терять сверхприбыли, убежден экономист.

Власть имущие в Украине не заинтересованы в проведении антикоррупционных реформ и исполнении программы МВФ, потому что нынешняя ситуация в стране позволяет им получать сверхприбыли от монополий.

Такое заявление в интервью «Экономической правде» сделал шведско-американский экономист, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Читайте такжеКоррупция и теневая экономика "вымывают" деньги из Украины – отчет Совета ЕвропыПо его убеждению, если Украина выйдет на внешние рынки заимствований без программы МВФ, то повторит ошибку, которую сделал Виктор Янукович в 2011 году. Такая политика, как отмечает Аслунд, это политика «избежания экономического роста».

«Кто-то спросит, почему чиновники могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Ответ такой: они живут на прибыли монополий. Они получают прибыль, потому что контролируют экономику. Если в экономике много инвесторов, топовые чиновники будут иметь меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут доходы и они станут беднее», - указал экономист.

Аслунд подчеркивает, что в очень бедных странах обычно очень богатые руководители, потому что они не ограничены в доступе к финансовым ресурсам. Это можно увидеть на примере республик бывшего Советского Союза.

Единственной страной в регионе, где гарантируется право собственности, по мнению эксперта, является Грузия. В гарантии права собственности нуждается и Украина.

«Они (власть – ред.) заинтересованы в коррупции, они с нее живут. Генпрокурор Юрий Луценко, видимо, получает много денег за то, что не борется с коррупцией. Если бы он боролся с коррупцией, он бы ничего не зарабатывал, кроме своей небольшой зарплаты», - подытожил Аслунд.

Аслунд также выразил убеждение, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский Союз не дадут Украине кредиты.