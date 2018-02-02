Празднование состоится 18 февраля на территории гидропарка коммунального предприятия «Парк» Житомирского городского совета.

В Житомире объявили тендер на празднование Масленицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"Управление культуры Житомирского городского совета объявило о проведении процедуры закупок на организацию общегородского праздника «Проводы Зимы и встреча Весны. Масленица»", - сказано в сообщении.

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Ивент-агентства и предприниматели смогут показать себя на рынке услуг организации таких мероприятий.

Праздник проведут для сохранения древних украинских обычаев, а также чтобы привлечь людей к возрождению украинских традиций в современном формате.

Празднование состоится 18 февраля на территории гидропарка коммунального предприятия «Парк» Житомирского городского совета.

С требованиями о проведении мероприятия можно узнать на официальном сайте Житомирского городского совета.