На военном полигоне возле Житомира начались плановые учения

199-й учебный центр — единственный в Украине, предназначенный для подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава для воинских частей и подразделений деасантно-штурмовых войск ВСУ.

На военном полигоне возле Житомира сегодня начались плановые военные учения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении,"2 февраля в 11:00 на житомирском полигоне начались плановые учения, в связи с этим могут быть слышны звуки взрывов".

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Напомним, 199-й учебный центр — единственный в Украине, предназначенный для подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава для воинских частей и подразделений деасантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Навчальнмоу центра подчинено 37-й общевойсковой полигон.