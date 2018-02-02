На военном полигоне возле Житомира начались плановые учения
13:10, 02 февраля 2018Общество
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199-й учебный центр — единственный в Украине, предназначенный для подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава для воинских частей и подразделений деасантно-штурмовых войск ВСУ.
На военном полигоне возле Житомира начались плановые учения / фото zt-rada.gov.ua
На военном полигоне возле Житомира сегодня начались плановые военные учения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении,"2 февраля в 11:00 на житомирском полигоне начались плановые учения, в связи с этим могут быть слышны звуки взрывов".
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Напомним, 199-й учебный центр — единственный в Украине, предназначенный для подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава для воинских частей и подразделений деасантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Навчальнмоу центра подчинено 37-й общевойсковой полигон.
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