За прошедшие три года Киев стал в два раза привлекательнее для туристов

В среднем иностранец оставляет в столице за время приезда около 150 евро.

Киев становится все более популярным среди иностранных туристов: за последние три года число таких гостей почти удвоилось.

Туристы восхищаются красотой киевских храмов и дешевыми ценами. В Киевской горгосадминистрации (КГГА) подсчитали: если в 2014-м город посетили 800 тыс. внешних туристов, то в прошлом году их оказалось уже 1,5 млн человек. И столица на иностранцах неплохо заработала: в 2014-м гости из-за рубежа пополнили горбюджет на 6,1 миллиарда гривень , а в 2017-м — на 17,9 миллиарда гривень, сообщает "Новое Время".

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Руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко отметил, что за прошлый год количество иностранных туристов в Киеве почти добралось до уровня докризисного 2013-го и уверенно растет дальше.

По данным КГГА, 60% посещающих Украину иностранцев приезжают сюда как туристы, а оставшаяся треть — ради бизнес-дел. Основную массу именно туристов, как указывают представители городской власти, составляли европейцы (52%). Еще треть прибыли из азиатского региона. И около 8% от общего числа представляют приезжие из-за океана.

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В среднем иностранец оставляет в столице за время приезда около 150 евро, что на 20% больше, чем было двумя-тремя годами ранее. С 2014-го в Киеве почти вдвое увеличилась и загрузка отелей, говорят в мэрии: с 26% номеров до 42%.

При этом есть и негативные стороны киевского туризма. Например, часть туристов приезжает в Киев для получения дешевых сексуальных услуг.

Как сообщал УНИАН, украинская столица возглавила рейтинг самых экономных городов мира для путешествий.

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