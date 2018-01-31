В Житомире со 2 февраля приостановлены занятия в школах из-за ОРВИ

Ожидается, что учебный процесс будет возобновлен 12 февраля.

В Житомире из-за увеличения количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями временно приостанавливается обучение во всех общеобразовательных учебных заведениях города сj 2 февраля.

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Как сообщила пресс-служба Житомирского городского совета, соответствующее решение принято сегодня.

«Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди житомирских детей приостанавливается обучение во всех общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях и учреждениях профессионально-технического образования. Вынужденные каникулы начинаются со 2 февраля и продлятся по 11 февраля включительно», - сообщили корреспонденту УНИАН в горсовете.

«Подчеркиваем, карантин объявили не из-за гриппа, а именно из-за ОРВИ», - добавили там.

При этом в горсовете уточнили, что эпидемии гриппа в Житомире пока нет, однако резко возрастает количество больных на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

«С 2 февраля в указанных учебных заведениях объявлен карантин, который, предварительно, продлится всю следующую неделю до 11 февраля включительно. Учитывая рост заболеваемости, которое началось именно на этой неделе, мы приняли решение ввести меры со 2 февраля и продолжить на всю следующую неделю. Следующее заседание комиссии состоится 8 февраля, во время которого мы просмотрим статистические относительно состояния заболеваемости и примем соответствующие решения», - цитирует пресс-служба горсовета заместителя Житомирского городского головы Матвея Хренова.