В Украине хотят ввести возможность получать высшее образование на работе

Система будет предусматривать также обучения в вузе.

В течение 2018 года Министерство образования и науки хочет разработать законодательную базу о дуальном обучении для получения высшего образования.

Об этом говорится на официальном сайте МОН.

"Суть дуального образования заключается в том, что студент с какого-то момента часть обучения проводит на рабочем месте. Это не практика, а именно обучение, которое студент проходит, работая. Это полноценное исполнение обязанностей, получение заработной платы и параллельное получение знаний", – пояснил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

Одной из труднейших проблем украинского высшего образования является оторванность от рынка труда.

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"Мы сейчас, например, выпускаем много инженеров, но наши предприятия имеют проблему подбора кадров, они не могут взять выпускника с дипломом магистра – он просто не готов к работе. Эту проблему надо решать, и именно дуальное обучение является той моделью, которая лучше всего пригодна для этого. Но она требует очень серьезной законодательной работы. Потому что все, что мы делаем сейчас по внедрению дуального обучения, это лишь эксперимент. Однако, думаю, что согласно Концепции подготовки специалистов по дуальной форме получения образования, которую одобрила коллегия МОН, в течение 2018 года мы выполним основную работу по правовому обеспечению процесса", – сказал Ковтунец.

Сейчас Минобразования изучает опыт семи стран, в которых успешно работает дуальное обучение, и каждая из этих стран должна была существенно изменить свое законодательство.

Вместе с тем, внедрение дуального образования – это также огромный объем работы для вузов. Им нужно иметь пул предприятий, которые готовы не просто брать студентов на работу, а обучать их - организовывать на рабочем месте учебный процесс.

Напомним, почти половина среди безработных - украинцы с высшим образованием.