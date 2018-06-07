Спасибо Путину за это. В Украине набирает обороты новая ВИЧ-эпидемия

Официальный учет распространения ВИЧ/СПИД в нашей стране начали вести с 1987 года. С тех пор диагноз ВИЧ был установлен у более 300 тысяч украинцев (всего в мире с ВИЧ-инфекцией живет около 37 млн человек) и зафиксировано более 44 тысяч смертей от СПИДа.

Из года в год количество носителей ВИЧ в Украине постепенно увеличивалось. Единственный раз, когда было зафиксировано замедление распространения болезни, - 2012 год. Тогда количество новых случаев ВИЧ-инфекции впервые в истории страны было меньшим, чем в предыдущем году. Правда, всего на 434 случая. Но и это уже давало повод для оптимизма: в МОЗ отчитались, что прирост новых случаев ВИЧ уменьшился в пять раз по сравнению с 2005-м годом. Мол, если в 2005-м году было зафиксировано плюс 15,6% случаев ВИЧ, то в 2011 году – только 3,4% прироста.

Читайте такжеВойна на Донбассе спровоцировала "тихую эпидемию" ВИЧ в Украине - ученые

Кроме того, в Минздраве заявили, что это – результат масштабных информационных кампаний по профилактике заболевания, а также национальных программ по работе с уязвимыми группами населения.

Впрочем, даже эта небольшая радость оказалась недолгой. С началом российской агрессии против Украины снижение заболеваемости ВИЧ фиксировалось, в основном, за счет того, что статистические данные из аннексированного Россией Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, отсутствовали. А в 2016-м году показатели и заболеваемости ВИЧ/СПИДом, и смертности от СПИДа выросли (хотя, как и в предыдущие два года, Крым и Донбасс не были представлены в официальной статистике).

По информации Фонда «АнтиСПИД», рост эпидемии спровоцировало разрушение инфраструктуры оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным, сворачиванием программ по борьбе со СПИДом, а также дороговизной презервативов (по статистике, более половины всех случаев заражения ВИЧ в Украине происходит из-за незащищенного секса).

15 января текущего года в американском издании PNAS было опубликовано исследование, согласно которому распространению в Украине ВИЧ способствовал также вооруженный конфликт на Донбассе. Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 – 2015 годах. Как результат, специалисты обнаружили соотношение между перемещением вследствие боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции. «Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них, - отметила одна из авторов исследования Татьяна Васильева. - Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено».

По результатам исследования, эксперты отметили, что в Украине сегодня происходит «тихая эпидемия» ВИЧ/СПИДа.

Впрочем, украинские инфекционисты не согласны с такой характеристикой. «В Украине давно эпидемия СПИДа, и она никакая не «тихая». За много лет практики, такой катастрофической ситуации по ВИЧ/СПИД, как сейчас, я не наблюдала», - говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

А вот зависимость роста заболеваемости от наличия военного конфликта в Украине, действительно, имеет место быть. «В зонах военных действий всегда есть проблема инфекционных заболеваний… Еще в 2015 году Международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья» проводил исследование по показателям инфекционной заболеваемости в зоне АТО. Было выявлено, что уровень заболеваемости тех, кто выходит из зоны военных действий на Донбассе в 2,5 выше, чем до попадания в зону АТО», - отметила она.

По словам профессора Ольги Голубовской, Донбасс превратился в «черную дыру» неконтролируемого распространения опасных эпидемий. В частности, еще два года назад распространение ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики в Донецкой области выросло на 30%, а в луганской области – вдвое. Кроме того, распространению ВИЧ способствовала и тяжелая ситуация с незащищенным сексом: 61% опрошенных «Альянсом общественного здоровья» военных не пользовались презервативами во время последнего полового акта, а 18% имели секс с непостоянными партнерами. «В Украине необходимо проводить глубокий анализ этих процессов», - убеждена профессор Голубовская.

Приблизительно такую статистику уже в 2016-м году привел и замначальника Военно-медицинской академии по клинической работе, полковник медицинской службы Владимир Стеблюк. «Мы провели исследования совместно с «Альянсом людей, живущих с ВИЧ/СПИД», и оказалось, что в зону АТО входит 4% ВИЧ-инфицированных воинов, которые не знают об этом, а на выходе их уже 8-8,5%», - рассказывал он тогда.

Впрочем, в зоне риска распространения ВИЧ-инфекции отнюдь не только военнослужащие. По словам Ольги Голубовской, в последнее время (и ранее в Украине такого не было) значительно возросло количество случаев впервые выявленной ВИЧ-инфекции у социально адаптированных слоев населения. Главным образом, потому, что на сегодня в стране много инфицированных людей, которые просто не знают о своем ВИЧ-статусе.

«Я узнала о своем ВИЧ-положительном статусе случайно: увеличились лимфоузлы, начала искать причину и, вот, нашла», - рассказывает тележурналистка Кристина Шапран.

Развитие вируса у ВИЧ-позитивных людей подавляется регулярным приемом антиретровирусной терапии, которая помогает восстановлению иммунной системы и дает возможность жить полноценной жизнью. Однако и в этом вопросе в конце прошлого года появились проблемы.

По словам президента Восточноевропейского и Центрального объединения людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ECUO) Владимира Жовтяка, задержка госзакупок лекарств для ВИЧ-позитивных людей или замена лекарственных препаратов в схеме антиретровирусной терапии (АРВ-терапии), часто приводит к ухудшению состояния пациента и он, в результате, может отказаться принимать медикаменты. По его информации, во втором полугодии 2017 года, треть опрошенных ВИЧ-инфицированных украинцев пропускали прием препаратов. Из них 33% - делали это более 4 раз. «Мы предполагаем, что проблема замены АРВ-терапии могла коснуться более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных людей в Украине. Это ставит под угрозу все достижения Украины в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа», - отмечает он.

С таким мнением согласна и инфекционист Ольга Голубовская, которая отмечает, что, если ВИЧ-инфицированный пациент попадает не в Центр СПИДа (а Центр не может принять всех таких больных), а в любую другую больницу, его попросту нечем лечить. По ее словам, непонятно, куда уходит вся донорская помощь международных инстанций, кроме как на бигборды и рекламные ролики о том, что «известные личности выступают против СПИДа». «Как это может реально помочь сотням тысяч уже заразившихся?», - сетует она.

«Инфекционные болезни требуют системности в подходе к их противодействию… Нужна профилактика – это основное», - убеждена Ольга Голубовская.

Как бы там ни было, начала эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, международные доноры, в частности, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, влили в нашу страну сотни тысяч долларов. Недавно Глобальный фонд сообщил о продолжении своих программ в Украине и выделении почти 120 млн долларов США на период 2018-2020 годы. Вместе с тем, до сих пор у Украины нет эффективной стратегии борьбы с заболеванием.

Мария Турчина