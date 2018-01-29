Фасад Дома профсоюзов в Киеве откроют в начале марта

В здании не будет никаких развлекательных центров, кафе и других заведений.

Фасад Дома профсоюзов в центре Киева намерены открыть в начале марта 2018 года.

Об этом в комментарии 44.ua рассказал глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа.

Читайте такжеДом профсоюзов реконструируют идентично предыдущим параметрам - ФПУ

"1 марта будем снимать большое панно с отремонтированного фасада Дома профсоюзов. Это будет большое событие, поскольку тогда улица будет иметь нормальный вид. Внутренние работы планируется завершить ко Дню Независимости", - сказал Юрий Работа.

Он добавил, что на реконструкционные работы было запланировано около 180 млн грн.

В здании не будет никаких развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции будет выделена площадь для музея Революции.

Дом профсоюзов - один из символов Революции Достоинства, там размещался штаб протестующих. В феврале 2014 года во время пожара в нем погибли десятки людей.