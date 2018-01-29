На Львовщине хотят ввести официальную плату за роды

Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который якобы должен открыться в марте. Дальше – в областной больнице, а затем – по районам области.

Во Львовской области официально хотят ввести платные роды.

Об этом на встрече с журналистами сообщила директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак, пишет "Твоє місто".

"Планируем ввести в наших роддомах платные роды –когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет как гонорар врачу и 40% – в больницу. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в внерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства", – пояснила Микитчак.

По ее словам, роды по договоренности происходят везде.

А самая большая их проблема – в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, что принимал роды, а дежурный медперсонал.

"У нас сейчас врачи приезжают на договоренные роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента является дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время", – добавляет чиновница.

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Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который якобы должен открыться в марте. Дальше – в областной больнице, а затем – по районам области.

Стоимость родов пока не подсчитали, однако Микичак убеждает, что это не будет заоблачная цена.

"Мы обсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что в областной больнице одни роды – с учетом медикаментов, коммуналки, питание – стоят примерно 4 тысячи гривен", – добавляет чиновница.