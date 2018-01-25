Кернес показал, как будет выглядеть харьковский зоопарк после реконструкции

Харьковский городской голова Геннадий Кернес выложил видео, каким будет обновленный харьковский зоопарк

«Дорогие харьковчане! Хочу показать вам, как будет выглядеть наш зоопарк после глобальной реконструкции. Верю, что вам это будет интересно и надеюсь на ваше понимание. Продолжаем делать наш любимый Харьков лучшим городом на Земле», – написал он на своей странице в Facebook.