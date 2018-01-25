В Днепре массово штрафуют предпринимателей за скользкий тротуар

В Днепре массово штрафуют кафе, банки, салоны красоты и магазины, которые не убирают снег с прилегающих территорий. Таких нарушителей насчитали уже около трех сотен.

Штаф за неубранные тротуары составляет 1700 гривен, сообщает ТСН. По утвержденным нормам, владельцы и арендаторы помещений должны расчищать и посыпать тротуар на 5 метров от своих фасадов.

В мэрии отмечают, что после мощных снегопадов наибольшей остается проблема нечищеных тротуаров. Дворников в городе не хватает.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Запорожье из-за снегопада произошел транспортный коллапс: не работал аэропорт, общественный транспорт и пригородные автобусы не выходили на улицы.