В Днепре массово штрафуют предпринимателей за скользкий тротуар
15:52, 25 января 2018
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Уже насчитали около трех сотен нарушителей.
В Днепре предпринимателей массово штрафуют за неубранный снег / фото УНИАН
В Днепре массово штрафуют кафе, банки, салоны красоты и магазины, которые не убирают снег с прилегающих территорий. Таких нарушителей насчитали уже около трех сотен.
Штаф за неубранные тротуары составляет 1700 гривен, сообщает ТСН. По утвержденным нормам, владельцы и арендаторы помещений должны расчищать и посыпать тротуар на 5 метров от своих фасадов.
В мэрии отмечают, что после мощных снегопадов наибольшей остается проблема нечищеных тротуаров. Дворников в городе не хватает.
В Днепре массово штрафуют учреждения, что не убирают снег возле зданий
Как сообщал УНИАН, 23 января в Запорожье из-за снегопада произошел транспортный коллапс: не работал аэропорт, общественный транспорт и пригородные автобусы не выходили на улицы.
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