На канале 1+1 28 января состоится премьера телепроекта "Громада на миллион"

В воскресенье, 28 января, в 9.50 на телеканале «1+1» состоится премьера нового социального, информационно-развлекательного телепроекта «Громада на миллион», в рамках которого объединённые территориальные громады будут бороться за инвестиции и будут реализовывать проекты для улучшения жизни на своих территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено во время презентации проекта сегодня в Киеве.

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Как было отмечено, телепроект был создан при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE) по инициативе и по заказу Украинского кризисного медиа-центра.

Как отметила директор региональной миссии USAID в Украине Сюзан Фриц, децентрализация дает людям возможность участвовать в управлении их общинами.

«И мы это увидим в этом шоу - как люди смогут участвовать в процессах принятия решений», - сказала она.

Представитель USAID выразила мнение, что шоу «Громада на миллион» поможет гражданам Украины понять, как происходит процесс децентрализации, и увидеть, что она предоставляет возможности членам ОТГ, а также поможет развитию предпринимательства на местах.

«Люди, которые будут участвовать в этом шоу, - очень интересны. Они занимаются децентрализацией в своих общинах. Я уверена, что это шоу поможет украинцам понять процесс децентрализации лучше, и какие преимущества даёт этот процесс украинскому обществу», - сказала Фриц.

Руководитель жанрового направления имиджевых проектов «1+1 Продакшн», креативный продюсер проекта Алла Стащенко отметила, что в новом реалити-шоу «Громада на миллион» пять объединенных территориальных громад будут бороться за «реальную инвестицию, которая изменит их жизнь к лучшему».

«Мы считаем, что «1+1» являются трендсеттерами на медиа-рынке, и телевидение должно выполнять не только развлекательную функцию, но и просветительскую и образовательную. И этот проект был одним из вызовов, но мы всегда смело беремся за вызовы и готовы к ним», - сказала она.

В то же время, отметила Стащенко, проект «Громада на миллион» - не только о децентрализации, но и о том, что украинцы должны изменить свое мировоззрение, брать жизнь в свои руки и быть ответственными за то, что происходит в их населенных пунктах.

«В том маленьком городке, в том маленьком селе. И это возможно. Этот проект именно об этом. Все, кто посмотрит наше шоу, поймут, что они могут быть хозяевами на собственной земле», - отметила креативный продюсер проекта.

Так, за приз будут бороться, создавая проекты для реальных изменений в своих городах и селах, Скала-Подольская (Тернопольская область), Печенежинская (Ивано-Франковская область), Новопсковская (Луганская область), Бугская (Николаевская область) и Княгининовская (Волынская область) объединенные территориальные громады. Участники программы были отобраны по результатам конкурса.

Как отметили участники презентации проекта, главный приз, который призван повысить осведомленность украинский в теме децентрализации и научить реализовывать потенциал собственного региона, - 1 млн грн - предоставлен фондом Western NIS Enterprise Find (WNISEF).

Ведущими проекта стали руководитель программы местного экономического развития фонда WNISEF Ирина Озимок и председатель крупнейшего в Восточной Европе фермерского хозяйства «Меринос-Запад» Дмитрий Огнёв.

В презентации также приняли участие представители объединенных территориальных громад, которые будут участвовать в проекте.

Программа USAID «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE) - это 5-летняя программа, направленная на усиление местного самоуправления и создание лучших условий для развития ОТГ, повышение уровня вовлеченности граждан в процесс принятия решений и обеспечение подотчетности и прозрачности в общественном управлении.