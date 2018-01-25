Лобода показала в новом клипе, как искушает молодых парней (видео)

LOBODA представила один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса. В новом видео на песню "Парень", которое в первую очередь потрясает масштабными съемками и невероятными трюками, певица предстает в образе женщины-вамп: холодной, страстной и способной на все ради своего внезапного увлечения.

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"Сюжет клипа прост, – говорит режиссер и продюсер певицы Нателла Крапивина: LOBODA – это женщина, для которой не существует границ. Она способна менять реальность вокруг. И когда на ее пути оказывается молодой и красивый "парень" она с легкостью уносит его в свой головокружительный мир. Вот только выжить в мире таких страстей дано далеко не каждому. Таковы условия игры".

Локацией клипа был выбран огромный замок, построенный в стиле готической архитектуры, вместивший в себя и танцпол и ресторанный зал и даже площадку для вертолета. Вертолет, к слову, несмотря на свой неодушевленный статус, в планы съемочной группы все же внес свои коррективы. "Из-за нелетной погоды нам пришлось отложить съемки, весь график в итоге сбился и самое любопытное, что в выигрыше от этого осталась наша четвероногая героиня – пантера. Ее затянувшаяся аренда обернулась нам в сумму, сопоставимую с бюджетом маленькой страны" – рассказывает Светлана.