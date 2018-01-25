Филатов будет баллотироваться на пост мэра Днепра в 2020 году

Мэр Днепра Борис Филатов будет выдвигать свою кандидатуру на должность мэра города в 2020 году.

Об этом он заявил в эфире программы «Киселев. Авторское» на телеканале «Прямой».

«Буду баллотироваться на второй срок. Это однозначно. Чтобы достичь стабильного стратегического результата, пролонгированного во времени, пяти лет не хватит. Сейчас 2-3 года нужно только разгребать эти авгиевы конюшни: инфраструктура изношена, жилой фонд заброшенный, дорог нет», – отметил Борис Филатов.

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Комментируя ситуацию в стране, мэр Днепра подчеркнул, что реформа по децентрализации сейчас является одной из самых успешных: «Я оцениваю с точки зрения своей должности. Мне не звонят ни президент, ни премьер-министр, ни генеральный прокурор, ни министр внутренних дел и не говорят: «Прими подрядчика», «Сделай то-то» или «Приезжай, мы дадим тебе команду». Региональные элиты работают самостоятельно. И нам это нравится. Я общаюсь с мэрами, и нас всех в основном устраивает статус-кво».

Борис Филатов также вспомнил ситуацию с принятием государственного бюджета на 2018 год.

«В Днепре должно было быть изъятие около 1 млрд 280 млн грн. Только за реверсной дотацией – 840 млн. Когда увидел этот проект, я чуть не выпрыгнул из окна от злости. Но я пошел к президенту, к премьеру. Мы созвали Ассоциацию городов. Собрались все мэры. Поспорили с премьером и потом все решили», – сказал мэр Днепра.