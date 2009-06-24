СБУ раскрыла незаконное отчуждение земли в Киевской области

Сотрудники СБУ во взаимодействии с руководством Киевской областной государственной администрации раскрыли механизм незаконного отчуждения земельных участков общей площадью более 60 га в пользу 36 физических лиц в Обуховском районе Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Установлено, что в 2008 году должностные лица Обуховской РГА предоставили разрешение на отвод в частную собственность земельных участков, в то время находившихся в аренде одного из местных предприятий, которое не дало добровольного согласия на отказ от аренды земельных площадей. Однако выяснилось, что информация об этих земельных участках в электронной базе данных управления земельных ресурсов района не значится, соответствующая техническая документация отсутствует, кадастровые номера не присваивались.

По словам М.ОСТАПЕНКО, сейчас возбуждено уголовное дело, материалы которого для дальнейшего принятия соответствующего процессуального решения направлены в Генеральную прокуратуру Украины.