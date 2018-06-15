Историк Сергийчук: Пьяный Петр I бил Мазепу по щекам, как бесчестную блудницу

Иван Мазепа... Порой задаю себе вопрос, сделал ли бы наш славный гетман то, что сделал, пойдя на союз с шведами, если бы знал, чем закончится Полтавская битва, и как будут отмечать ее годовщину его потомки? И отвечаю: конечно, сделал. Потому что в конце концов его мечта сбылась. И Украина стала самостоятельной. И он показал, что ради великой цели Украина может позволить себе любые союзы, что межгосударственная дружба, какой бы крепкой она ни была, стоит ниже национальной идеи и права нации иметь свое государство.

Вскоре в Полтаве состоятся торжества к 300-летию Полтавской битвы. Президент предлагает рассматривать эту дату в контексте заключения украинско-шведского союза, местные власти Полтавы стремятся заработать на туристах деньги, историки пытаются допытаться, насколько многочисленны были сторонники гетмана. Мы же просто хотим почтить гетмана Мазепу, не во исполнение указа Президента, а потому, что нам интересно, каким он был... Меценат, дипломат, воин, способный влюблять в себя женщин, младших его на сорок лет.

Каким он был, наш гетман? Об этом мы спросили Владимира Сергийчука, профессора, доктора исторических наук, директора Центра украиноведения Киевского национального университета имени Шевченко, академика Академии наук Высшей школы Украины, автора многочисленных произведений об УПА, ОУН, а также об украинском гетмане Иване Мазепе.

Так кому же изменил Мазепа?

Он изменил российскому царю, но сделал это во имя украинского народа, во имя Украины.

А на каких условиях присоединился Иван Мазепа к шведскому королю Карлу ХІІ? На тех условиях, что Карл ХІІ будет протектором Украины, то есть возьмет Украину под свою опеку. На то время для Украины это было довольно выгодно, поскольку Швеция не лежит, так сказать, по соседству с границами Украины. Она никогда не имела никаких территориальных претензий к Украине и это давало гарантию того, что Украина сможет развиваться и утверждаться как государство в своих этнических границах.

Пишут, что когда Петр Первый узнал о поступке Ивана Мазепы, то никак не мог поверить, что тот такое мог совершить. Наверное потому, что Мазепа принимал многочисленные подарки от Петра. Стоило ли Мазепе принимать дары от царя?

Очевидно, Иван Мазепа до определенного времени надеялся, что столь покорной своей службой перед российским царем сможет добиться прав для Украины. А когда убедился, что московский царь Петр Первый хочет ликвидировать украинскую государственность в форме Гетьманщины, то он поступил так, как поступил.

В конечном итоге, его пьяный Петр бил по щекам, как бесчестную блудницу, только потому, что гетман отказывался превратить украинские полки в драгунские. Петр Первый постоянно использовал украинскую вооруженную силу для расширения территорий Российской империи, завоевывая чужие народы. При строительстве Петербурга ежегодно Украина теряла огромное количество своих сыновей.

Мазепа тогда начинал протестовать. Эти протесты заканчивались тем, что царь все больше и больше пытался урезать права Украины.

Потому при таких обстоятельствах Мазепа не увидел другого выхода, как найти другого союзника, чем того, которого нашел себе Богдан Хмельницкий в 1654 году. То есть Мазепа вернулся к идее Богдана Хмельницкого, которая так и не была воплощена в жизнь, – к союзу со Швецией.

Ведь Богдан Хмельницкий первым вел переговоры с шведской королевой Христиной. Потом его преемник Иван Выговский в 1657 году заключил договор со шведским королем Карлом Х. Поэтому вполне логично, что Иван Мазепа пошел по пути своего великого предшественника Богдана Хмельницкого и заключил соглашение со шведским королем Карлом ХІІ, внуком Карла Х.

Что нужно сделать для того, чтобы в Украине знали Мазепу как государственного деятеля?

Нужно просто интересоваться историей.

А тем людям забитым, которые не хотят интересоваться собственной историей, уже ничего не поможет.

Публикации последних лет дают полное право сказать, что Мазепа – это действительно национальный герой. Этот человек, по признанию даже Меньшикова – лютого врага Мазепы, совершил этот шаг во имя Украины, ради Украины. Так и написал Меньшиков Петру Первому.

Не только историки должны достучаться до сознания каждого, но и сами люди, чувствующие себя гражданами этого государства. Если они хотят видеть себя, своих детей и внуков в ее будущем, то они должны интересоваться собственной историей.

Каким Мазепа был человеком? А то из того, что я о нем читала, мне показалось, что он был таким немного авантюристом, он чрезвычайно легко входил в доверие...

В первую очередь, Мазепа – это образованный человек. Он знал этикет европейской придворной жизни. Мазепа долгое время пробыл при дворе польского короля Казимира. Он учился в европейских университетах, знал несколько европейских языков. Потому он мог себя всегда достойно представить, он умел убеждать. А также мог влиять, он действительно имел какое-то мощное влияние на своего собеседника. Мазепа свободно мог переходить с одной темы на другую.

Это, кстати, отмечают и иностранцы... Французский посол Жан Балюз, который встречался с Мазепой в Батурине, отмечал, что видел у Мазепы литературу и газеты французским, немецким и итальянским языками. А разговаривал Мазепа с французским послом на латыни.

Кстати, строить церкви Мазепа приглашал мастеров из Италии, с которыми общался на их родном языке.

Мазепа был человеком, который мог предстать перед гостями из Европы настоящим отцом украинской нации. Поэтому он имел одобрительную оценку, как со стороны казацкой старшины, так и со стороны иностранцев.

Сколько Мазепа построил церквей?

Очень много. Эти церкви не только в Киеве, но и в Чернигове, Батурине, Полоцке, Варшаве.

А вообще Мазепа работал для Украины. Это выражалось в том, что пытался защищать интересы Украины, украинских производителей, украинского крестьянства. Я уж не говорю о купцах, которым он создавал все условия, чтобы они могли непосредственно торговать с Европой.

Какое самое удачное художественное произведение об Иване Мазепе, на ваш взгляд?

Трилогия Богдана Лепкого: «Мазепа», «Батурин», «Мотря».

Что же касается произведений научного характера… Очевидно, первым таким правдивым произведением нужно назвать работу о Мазепе Филиппа Уманца еще в конце ХІХ века. Произведение Николая Костомарова о Мазепе я могу отнести к субъективным, потому что там очень много льстивых поклонов в сторону царского правительства.

В принципе, для настоящей объективности нужно еще написать научную биографию Мазепы. Она еще на написана.

Вы не собираетесь написать?

Я в 1988 году, тогда это было впервые в Украине, на страницах газеты «Культура і життя» написал статью «С клеймом изменника». Это была первая публикация, как комментарий к поэме Владимира Сосюры «Мазепа».

В 1991 году я написал, правда она вышла только через год, брошюру «Кому изменил гетман Мазепа». Эта брошюра в прошлом году переведена на русский язык.

Я планирую подготовить научную биографию Ивана Мазепа как украинского государственного деятеля.

Почему еще и поныне церковь Московского патриархата не сняла с Мазепы анафему?

Московская церковь наложила на него анафему, правда, руками наших украинцев. В Глухове на Мазепу накладывали анафему епископы и митрополит Киевский.

А в Москве в Успенском соборе Кремля никто иной совершил акт анафемы на Мазепу, как Стефан Яворский, выдающийся украинский богослов. Кстати, первый президент Святейшого синода, сменившего патриарха российской церкви.

Но по большому счету значение для имени Мазепы отзыв анафемы не имеет, потому что не украинская церковь ее налагала.

И от этого не меняется наша оценка гетмана Мазепы, потому что он проявил себя как патриот Украины, как украинский государственник, как человек, который просто думал об Украине. И для нас это важно, а не то, на каком основании московская церковь отлучила его от себя.

Я знаю одно, что Мазепа – великий сын Украины. Это крупная фигура не только в истории Украины, но и в мировой истории.

Мазепу в Европе, кроме того, что он большой украинский государственник, знают также, как большого любителя женщин...

Да-да, это известно. В зарубежных произведениях он стоит рядом с Дон Жуаном, Фаустом. Европа знала его благодаря таким любовным коллизиям. Но мы, в первую очередь, должны его оценить как выдающегося украинского деятеля.

Для Украины Мазепа значим не в его любовных похождениях, а значимость Мазепы – в его государственных деяниях.

Что было бы, если бы Украина со шведами выиграли войну с Россией?

Тогда бы не мы шли в Европу, а Европа шла к нам.

Беседовала Оксана Климончук