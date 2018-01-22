Концерт David Guetta в Киеве: известный диджей выйдет на сцену размером с дом

В Киеве 28 января состоится сольное шоу знаменитого музыканта, продюсера и диджея Дэвида Гетты. В украинскую столицу артист приезжает впервые.

Французский диджей соберет на своем танцполе более десяти тысяч любителей электронной музыки. Масштабное шоу - это фишка артиста. Он регулярный хедлайнер крупнейших фестивалей мира: Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC, Exit, Sziget и других.

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Украина станет одной из всего лишь восьми стран Европы, которые примут у себя шоу David Guetta. Более того, одной из первой. Ставить шоу будут опытные иностранные специалисты из Европы и США. Слушателям обещают лучшую звуковую систему, чтобы сполна насладиться звучанием топового диджея.

Для концерта специально разработан технический проект. В нем предусмотрены сотни световых приборов, огромные экраны, лазеры, пиротехника, огонь и дым. Но самое впечатляющее — огромная сцена. Она будет размером с дом с несколькими этажами.