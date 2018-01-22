Евровидение-2018: судья украинского отбора назвал главный критерий для победы

Судья Национального отбора, композитор, саундпродюсер группы ONUKA и основатель проекта The Maneken Евгений Филатов отметил, что список участников отбора в этом году его порадовал. Об этом он сказал в комментарии Styler.

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"Мне приятно, что большинство конкурсантов - представители новой, молодой сцены, а также то, что среди них заявлены те, чья музыка есть и у меня в плеере - это The Erised и CONSTANTINE", - сказал он.

"И хотя в списке есть достаточно популярные в медиа-пространстве артисты, шансы которых получить поддержку среди телезрителей выше, я надеюсь, что ключевую роль в голосовании все же будут играть потенциал песни и удачный номер", - добавил Филатов. По его словам, сейчас "сложно давать какие-то прогнозы".

"Но отмечу, что во время Нацотбора, прежде всего, мне хотелось бы видеть качественную и современную украинскую музыку", - подчеркнул Евгений. Всем, кто прошел в полуфинал, член жури пожелал максимально раскрыть свой талант и потенциал. Также Филатов не сомневается, что этот конкурс "даст пользу и прирост слушателей" для каждого исполнителя и "займет достойное место в их биографии".