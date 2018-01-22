Ведущий украинского Евровидения женился (фото, видео)

14:53, 22 января 2018
Общество
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Среди 150 гостей были замечены Александр Скичко и Владимир Остапчук.

Тимур Мирошниченко с женой Инной / instagram.com/innarudnyk

Избранницей Тимура Мирошниченко стала юрист Инна Рудник. О романе пары журналисты узнали в начале 2018 года, сообщает lux.fm.

Первыми свадебными фото поделились друзья молодоженов. Среди 150 гостей были замечены Александр Скичко и Владимир Остапчук. Развлекал гостей Ivan NAVI.

Под венец Инна пошла в необычной розово-черном платье. Провел свадебную церемонию под названием "ІnТimFamily (первые буквы имен Тимура и Инны) Александр Скичко, который специально для этого переоделся в священника.

#wedding #inTim

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#Химия на бис #weddingday @timur.miroshnychenko ❤️ @innarudnyk #ivannavi

Shared A post by Ivan NAVI (@ivan_naviofficial) on

2017, спасибо тебе, ты был невероятный! Пожалуй, это лучший год моей жизни. По крайней мере пока что) Ты дал мне 'Евровидение'! #esc2017 Чрезвычайное количество разнообразных проектов, мероприятий и съемок. Я побывал в безумном количестве мест, открыл для себя три новые страны. Этот год дал надежду на развитие Общественного в Украине. #общественное Этот год сделал нас еще ближе к половины мира! #безвіз Этот год дал мне Тебя! А Ты полностью перевернула мою жизнь. И продолжишь это делать уже в следующем году! Люблю тебя! ❣️ #невесты Еще раз спасибо тебе, 2017, за все! Ты крутой! #2017 #дякуюзавсе #крутийрік #будещекраще #timurmiroshnychenko

Shared A post by Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) on

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Теги: #Евровидение в Киеве#Тимур Мирошниченко женился