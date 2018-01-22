Ведущий украинского Евровидения женился (фото, видео)

Избранницей Тимура Мирошниченко стала юрист Инна Рудник. О романе пары журналисты узнали в начале 2018 года, сообщает lux.fm.

Первыми свадебными фото поделились друзья молодоженов. Среди 150 гостей были замечены Александр Скичко и Владимир Остапчук. Развлекал гостей Ivan NAVI.

Под венец Инна пошла в необычной розово-черном платье. Провел свадебную церемонию под названием "ІnТimFamily (первые буквы имен Тимура и Инны) Александр Скичко, который специально для этого переоделся в священника.