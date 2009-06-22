ЕС направит еще одну газовую комиссию в Россию и Украину

На будущей неделе Европейская Комиссия направит еще одну группу газовых экспертов в Россию и Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Карл БИЛЬДТ - министр иностранных дел Швеции, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля.

«На будущей неделе комиссия направит еще одну группу на восток», - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня европейская сторона имеет недостаточно фактов для того, чтобы определяться со своими действиями относительно газового кризиса в отношениях между Украиной и ЕС.

«Когда мы будем иметь факты - мы будем знать какую политику проводить. Но сейчас мы говорим о двустороннем вопросе, который страны должны решить между собой», - сказал он.

К.БИЛЬДТ также отметил, что на сегодня у ЕС нет денег для кредитования Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 июня с.г. в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС при участии представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПГХ, или же приобретение газа и хранения его в ПГХ Украины европейскими компаниями.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для закачивания к ПГХ достаточного количества газа Украине необходим кредит в 4 млрд. дол.

19 июня Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ по итогам заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) отметил, что ЕС не может за Украину платить за газ. “Мы не имеем денег в бюджете”, - сказал он.

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, который она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что в выводах, одобренных на заседании Европейского Совета, содержится призыв к России и Украине уважать свои обязательства, во избежание повторения ситуации с прекращением снабжения газа в ЕС.