На борьбу со снегом на улицы Киева вывели около 400 единиц спецтехники

В ночь на 17 декабря 180 единиц техники и 24 бригады по ручной уборке предприятий КК «Киевавтодор» осуществляли превентивную обработку основных магистралей столицы, дорог, тротуаров и других балансовых территорий.

По состоянию на 9 утра 17 декабря на автодорогах столицы работает 260 единиц спецтехники и 50 бригад по ручной уборке. Количество техники постоянно увеличиваться в случае ухудшения погодных условий. Кроме того, все дорожно-эксплуатационные предприятия обеспечены достаточным количеством посыпочных материалов и готовы к работе в круглосуточном режиме.

Также с 6 часов утра во дворах города работают 3,8 тысячи работников коммунальных жилищно-эксплуатационных участков. Задействовано 120 единиц техники для расчистки дворов жилых домов.

Киевская городская государственная администрация подчеркивает, что все балансодержатели территорий и зданий согласно Правил благоустройства г. Киева должны обеспечить своевременную уборку снега.

Напомним, что 17 января в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении Бориспольской трассы. Указанное ограничение будет действовать до 11:00 17 января. О последующем графике ввода ограничений будет сообщено дополнительно.

Призываем киевлян не пользоваться собственными авто во время снегопада и предоставлять преимущество общественному транспорту; не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.