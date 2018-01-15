Николаевщина страдает от вспышек кори и гепатита А: 80 человек попали в больницы

В Николаевской области продолжает расти количество больных гепатитом А, сейчас в больницах находятся 72 пациента. В то же время, в области зафиксировано 14 случаев заболевания корью.

Соответствующие данные приводит в Facebook пресс-секретарь Управления охраны здоровья Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью гепатитом А, чиновник сообщил, что по состоянию на 15 января в областной инфекционной больнице находятся 52 пациента. Из них диагноз подтвержден у 42 пациентов. Кроме того, 20 детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 16 из них.

Багрянцев также рассказал, что с начала года на Николаевщине зафиксировано 14 случаев заболевания корью, три из них – у детей. Диагноз лабораторно подтвержден у одного взрослого пациента.

Читайте такжеПолиция Николаева открыла уголовное производство по факту массового заражения гепатитом А (видео)Сейчас на стационаре в областной инфекционной больнице находятся восемь человек, в шести случаях болезнь протекает тяжело. Два человека находятся на амбулаторном лечении. Одного пациента выписали.

В областной детской инфекционной больнице на стационарном лечении находятся двое детей, заболевание имеет тяжелое течение. Один ребенок был выписан.

10 января сообщалось, что в Николаеве диагностировали 62 случая заболевания гепатитом А. По предварительной информации, все больные желтухой употребляли разливную воду. Ее недостаточное очищение, скорее всего, и стало причиной массового заболевания.