В предверии морозов и снегопадов на Днепропетровщине открыли пункты обогрева

Уже с воскресенья 14 января ожидается заметное снижение температуры воздуха в Украине и на Днепропетровщине в частности. В связи с этим в области развернули 200 стационарных пунктов обогрева.

Об этом сообщило управление гражданской обороны ДнепрОГА, пишет "Днепр вечерний".

В основном они расположены в помещениях территориальных центров соцзащиты, медучреждений, домов культуры и вокзалов.

Читайте такжеВ Житомирской области действуют пункты обогрева - ОГА

Заметим, что с понедельника 15 января ожидаются снегопады, а по сообщению Укргидрометеоцентра Николая Кульбиды 18 января через центральную часть Украины будут проходить активные циклоны, которые приведут к значительному усилению ветра и выпадению сильных осадков.

Погодные условия будут осложнены колебаниями температуры в районе 0 градусов, и соответственно переходами снега в дождь, обледенением.