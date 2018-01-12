В Житомирской области действуют пункты обогрева - ОГА
13:57, 12 января 2018
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Подробнее об адресах пунктов обогрева по области можно узнать на сайте Житомирской ОГА.
В Житомирской области действуют пункты обогрева / фото adm.dp.gov.ua
На Житомирщине развернули пункты обогрева для населения, чтобы предупредить случаи переохлаждения людей и оказать помощь в период низких температур.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения облгосадминистрации.
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Также в каждом районе области действуют «горячие линии».
"Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7 °C уже считают такими, которые могут вызвать проблемы со здоровьем",- сказано в сообщении.
Подробнее об адресах пунктов обогрева по области можно узнать на сайте Житомирской ОГА.
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