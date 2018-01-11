Сегодня отмечается Всемирный день слова "спасибо" (видео)

11 января отмечается Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day). Этот день можно назвать одной из самых "вежливых" дат в году. Украинское "дякую" происходит (через польский язык) от немецкого "danke". "Спасибо" имеет религиозное происхождение – от фразы "Спаси бог". Этой фразой еще в Киевской Руси выражали благодарность.

Слово "merci" впервые зафиксировано в 1586 году в словаре-разговорнике, изданном в Париже. Психологи доказали, что слова благодарности вызывают у людей ощущение безопасности и благополучия. Регулярное получение благодарности повышает самооценку.

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Многие знают, как сказать "спасибо" на разных языках мира - thank you, grazie, merci, danke, obrigado, evgaristo, spasiba, arigato, shokran... Но как часто мы забываем сказать эти волшебные слова родным. Не забывайте сказать "спасибо" тем, кого любите и цените.