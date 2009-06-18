В 2008 году Польша сократила выдачу виз украинцам на 40%

Консульства Польши в Украине выдали в 2008 году около 350 тысяч виз, что более чем на 230 тысяч меньше (40%), чем в 2007 году.

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Польши, в прошлом году украинцы получили свыше 230 шенгенских виз и свыше 110 тысяч польских виз.

В МИД Польши не уточнили, сколько из выданных шенгенских виз были разовые и многократные.

Больше всего виз выдало консульство Польши во Львове - свыше 190 тысяч. Больше 70 тысяч виз выдало польское консульство в Луцке, свыше 50 тысяч - в Киеве, около 20 тысяч - в Харькове и 14 тысяч - в Одессе.

В МИД Польши сообщили, что в общей сложности польские консульские учреждения выдали в 2008 году свыше 670 тысяч виз (из которых около 490 тысяч шенгенских и 185 тысяч национальных), не уточнив, сколько в общей сложности была выдано виз в 2007 году.

Польский МИД не предоставил данных о количестве отказов в выдаче виз иностранцам и украинцам, в частности, в прошлом и 2007 годах.

По данным Фонда Баторего (Batory Foundation, Варшава), которые имеет в своем распоряжении УНИАН, в прошлом году Польша сократила выдачу виз гражданам Беларуси на 60% - до 110 тысяч, России на 20% - до 127 тысяч.

Эксперт Фонда Баторего Гжегож ГРОМАДСКИЙ сообщил корреспонденту УНИАН, что больше всего среди новых девяти государств, которые в 2007 году вступили в Шенгенскую зону, сократили выдачу виз украинцам страны, имеющие непосредственную границу с Украиной и раньше имели сравнительно либеральную политику выдачи виз.

Так, по данным Фонда Баторего, который, среди прочего, исследует визовые проблемы, Словакия и Венгрия в 2008 году сократили выдачу виз украинцам на примерно 30% и 50% - до 30 тысяч и 90 тысяч виз соответственно.

Новые страны Шенгенской зоны, которые не имеют непосредственной границы с Украиной, Беларусью и Россией, уменьшили количество выданных виз, но ненамного.

В частности, по данным Фонда Баторего, Чехия сократила в прошлом году выдачу виз украинцам на 10% - к почти 100 тысячам, белорусам на 15% - к почти 20 тысячам, а россиянам увеличила на 7% - до 290 тысяч.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел Украины, консульства 25 государств Шенгенской зоны в прошлом году выдали украинцам около миллиона шенгенских виз, что на 25% больше показателей 2007 года.

В конце 2007 года в Шенгенскую зону вступили девять государств: Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония и Мальта.

На сегодняшний день в Шенгенскую зону входят 22 из 27-и государств Евросоюза, а также Швейцария, Исландия и Норвегия.

В 2007 году Польша по сравнению с 2006 годом сократила выдачу виз украинцам почти на 8% - до 586 тысяч виз.

Польша ввела визовый режим для граждан Украины осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но выдавала их до 2008 года бесплатно.