В Риме сооружают рекордный рождественский вертеп

На площади Святого Петра в Риме, перед главным католическим собором мира, в четверг начали сооружать рождественский вертеп.

Сцена Рождества, с младенцем Иисусом, волхвами, крестьянами и коровами, будет занимать около 400 квадратных метров и достигнет высоты двухэтажного дома; многих участников событий будут представлять трехметровые статуи XVIII века.

Раньше площадь Сан-Пьетро перед праздником украшали лишь огромной елкой, однако в 2001 году Папа Иоанн Павел II решил, что необходим еще и рождественский вертеп.

РИА новости