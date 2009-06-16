В Стратегическом плане Херсона 5 направлений и 55 целей

Горсовет Херсона утвердил Стратегический план развития города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на сессии горсовета Херсона.

Стратегический план рассчитан до 2015 г., хотя ранее рассматривалась возможность принятия такого плана до 2029 г.

Стратегия предусматривает пять направлений, рассчитанных на достижение макроцелей в различных сферах жизнедеятельности города, — туризме, логистике, инвестиционной привлекательности, ЖКХ и сохранении историко-архитектурного облика города.

В документе также зафиксированы 55 стратегических целей в деловых и социальных сферах города. Для их достижения планируется привлекать как бюджетные, так и инвестиционные средства.

Документ учитывает развитие трех промышленных предприятий, названных стратегическими для Херсона, — ОАО «Компания «Днепр» (бывший государственный завод полупроводниковых приборов), ОАО «Херсонский судостроительный завод» и ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Стратегия разработана мэрией Херсона при поддержке программы развития городов USAID (США).