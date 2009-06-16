Ющенко побывал в резиденции Богдана Хмельницкого

Комплекс рестраврируется

Сегодня в рамках рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Чигирин. Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реставрационных работ историко-архитектурного комплекса «Резиденция Богдана Хмельницкого» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин», посетил церковь Святых Петра и Павла и осмотрел экспозицию Музея Богдана Хмельницкого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter