Ющенко побывал в резиденции Богдана Хмельницкого

21:10, 16 июня 2009
Общество
1098 0

Комплекс рестраврируется

Сегодня в рамках рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Чигирин.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реставрационных работ историко-архитектурного комплекса «Резиденция Богдана Хмельницкого» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин», посетил церковь Святых Петра и Павла и осмотрел экспозицию Музея Богдана Хмельницкого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter