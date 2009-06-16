Ющенко побывал в резиденции Богдана Хмельницкого
21:10, 16 июня 2009Общество
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Комплекс рестраврируется
Сегодня в рамках рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Чигирин.
Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО ознакомился с ходом реставрационных работ историко-архитектурного комплекса «Резиденция Богдана Хмельницкого» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин», посетил церковь Святых Петра и Павла и осмотрел экспозицию Музея Богдана Хмельницкого.
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