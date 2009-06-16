Суд отобрал у москвичей пансионат в Крыму

Высший административный суд Украины отменил постановления судов, которыми признано легитимным решение Мысовского сельсовета (Ленинский район Крыма) о признании права собственности на пансионат «Вертолет» за московским предприятием.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«По закону, правовой статус имущества оздоровительного учреждения должен определяться соответствующим протоколом, подписанным Фондом госимущества Украины и органом, уполномоченным распоряжаться имуществом Российской Федерации, в рамках работы специальной межгосударственной комиссии», - пояснили в прокуратуре.

Дело направлено на новое судебное рассмотрение.