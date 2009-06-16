Нафтогаз за долги отключает от газа Киевэнерго и еще 11 ТКЭ

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» поручила Государственной инспекции по энергосбережению и региональным предприятиям по газоснабжению и газификации (обл- и горгазам) отключить от газоснабжения предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), которым из-за значительной задолженности не выделены плановые ресурсы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» обвиняет руководство местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики, имеющих большие долги, в срыве оплаты природного газа, потребленного с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 года).

По состоянию на 15 июня 2009 года, по данным оперативного мониторинга, задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона, составляет 3,464 млрд. грн. (уровень оплаты – 60%).

Наибольшую задолженность за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской, Черкасской областей, а также Крыма.

Значительными являются также долги перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Сумской, Херсонской, Ивано-Франковской, Волынской, Кировоградской, Тернопольской, Закарпатской областей и города Севастополя.

Задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ уже превышает 601,5 млн. грн.

В «Нафтогазе Украины» отмечают, что многочисленные предупреждения и обращения к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с призывом активизировать расчеты были проигнорированы. В значительной части регионов руководители местных органов власти и теплоснабжающих предприятий не принимают никаких мер для решения проблемы расчетов за тепловую энергию.

Также в сообщении отмечается, что накопление предприятиями ТКЭ задолженности за газ значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» и подготовку к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.

Среди предприятий ТКЭ, которым не выделены плановые ресурсы природного газа и которых, соответственно, поручено отключить от газоснабжения: АЭК «Киевэнерго» «Крымтеплокоммунэнерго», «Донецктеплокоммунэнерго», «Криворожская теплоцентраль», «Севтеплоэнерго», «Полтаватеплоэнерго», «Коммунэнергия» (г. Ривне), «Луцктеплоэнерго», «Уж-тепло», «Тепловодэнергия» (Хмельницкая обл.), «Днепротеплоэнерго», «Полтаватеплоэнерго».

В то же время наблюдаются позитивные сдвиги в проведении расчетов таких предприятий, как «Полтаваоблэнерго», «Ромныкоммунтеплоэнерго», «Энергия» (г. Обухов, Киевская обл.), ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. М.В. Фрунзе», КТП «Алчевск ТКЭ», «Тепло» (Конотоп), «Перемышлянытеплокоммунэнерго» (Львовская обл.), «Ялтинские тепловые сети», «Бориспольтеплосеть», «Херсонтеплогенерация», «Хмельницктеплокоммунэнерго», «Черновцытеплокоммунэнерго», «Миргородтеплоэнерго» и др.

Добиться уровня расчетов за потребленный газ значительно выше среднего по Украине (от 78% до 99%) удалось именно благодаря ряду мер, предпринятых руководством местных органов власти и предприятий ТКЭ.

НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивает, что ограничение горячего водоснабжения в ряде населенных пунктов происходит по вине местных органов власти и руководителей ТКЭ.