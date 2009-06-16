В Крыму «испарилась» конфискованная яхта стоимостью более 7,5 млн.
17:56, 16 июня 2009Общество
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Оставили на хранение, и больше не видели...
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту исчезновения конфискованной яхты стоимостью более 7,5 млн. грн.
«В прошлом году по делу о нарушении таможенных правил суд принял решение о конфискации яхты в доход государства. На судно наложили арест и оставили на ответственное хранение, однако в конце ноября его там не обнаружили», – сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Расследование поручено Главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Крыму.
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