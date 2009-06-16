Почему министр ЖКХ отказался от тотальной газификации - эксперт

Заявление министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко о необходимости отказа от тотальной газификации страны является свидетельством эффективной работы экспертного сообщества, которое в течение последних двух лет убеждало в этом украинские власти. Следующим шагом на пути к повышению энергетической независимости Украины должен стать отказ от нецивилизованного лоббизма централизованных отопительных систем. Так прокомментировал заявление руководителя МинЖКХ заместитель Директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей Голобуцкий.

«В течение последних двух лет экспертное сообщество предупреждало власти об ошибочности и вреде таких мероприятий, как газификация страны. Разного рода целевые программы газификации сел сделали Украину заложником неконкурентного поведения российских властей в сфере энергопоставок. При этом простейшие расчеты цены на газ показывали убыточность этого вида топлива еще в средине 2008 года. Однако чиновники в силу коррупционных мотивов отказывались принимать этот факт. Сейчас же, с точно таким же упорством, они поддерживают централизованные системы водо- и теплообеспечения», - считает эксперт.

По мнению А.Голобуцкого, отказ от политики тотальной газификации – это лишь первый шаг на пути к снижению энергетической зависимости Украины. Далее стоит говорить о пересмотре модели управления отраслью ЖКХ и переходе к реальным энергосберегающим технологиям. Но главное – чиновники должны отойти от коррупционной практики поддержки экономически неэффективных методов хозяйствования.

При этом, по мнению эксперта, стоит понимать, что отказ от газификации не может быть одномоментным, поскольку в Украине не налажено промышленное производство альтернативных видов топлива.

«Прежде, чем говорить о замене газа на альтернативные виды топлива, стоит решить вопрос промышленного производства таких видов. Сегодня страна не в состоянии в более-менее массовом режиме перейти на торф или солому – у нас попросту не хватит ресурсов. При этом стоит понимать, что модернизация систем отопления в конечном итоге все равно не приведет к существенному повышению КПД отрасли в связи с катастрофическим состоянием теплоцентралей, эффективность которых ниже 40%», - отмечает А.Голобуцкий.