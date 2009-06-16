В Киеве милиция взяла с поличным директора кладбища
12:06, 16 июня 2009Общество
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Взятка - 5 тысяч долларов
В Киеве сотрудники Подольского райуправления милиции при получении взятки в сумме 5 тысяч долларов задержали директора одного из кладбищ, расположенного на территории этого района.
Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Подольского райуправления милиции по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, указанную сумму должностное лицо требовало за резервирование места под захоронение путем изготовления фальшивых документов.
Материалы переданы в районную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.
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