В Киеве милиция взяла с поличным директора кладбища

В Киеве сотрудники Подольского райуправления милиции при получении взятки в сумме 5 тысяч долларов задержали директора одного из кладбищ, расположенного на территории этого района.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Подольского райуправления милиции по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, указанную сумму должностное лицо требовало за резервирование места под захоронение путем изготовления фальшивых документов.

Материалы переданы в районную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.