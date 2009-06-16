Спад промпроизводства в Украине в мае составил 31,8% – Госкомстат

В Украине спад промышленного производства в мае 2009 года, по сравнению с маем 2008 года, составил 31,8%, в январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 31,9%, в мае 2009 года против апреля 2009 года зафиксирован рост на уровне 1,3%.

Такие данные сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в мае т.г. против мая 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 20,6% (в мае к апрелю 2009 года – рост 1,7%), в т. ч. добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 34,6% (к апрелю – рост 7,8%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 8,5% (к апрелю – спад 1,7%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в мае т.г. против мая 2008 года составило 35,9% (против апреля – рост 2,4%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 2,1% (против апреля – рост 5,7%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 33,1% (к апрелю – спад 3,2%): в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него - спад 33,8% (к апрелю – объемы производства не изменились), в производстве кожи, изделий из нее - спад 30,2% (к апрелю – спад 14,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в мае т.г. против мая 2008 года составил 36,8% (к апрелю – спад 3,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 23,3% (к апрелю – спад 5,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 21,4% (к апрелю – рост 0,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 33,1% (к апрелю - спад 6,5%), в том числе в химическом производстве - спад 34,2% (к апрелю - спад 9,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 30,1% (к апрелю - рост 3,7%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 44,3% (к апрелю – рост 10,2%).

В Госкомстате сообщили, что в мае т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с маем 2008 года, снижение производства составило 43,4% (к апрелю – рост 7,2%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 53% (к апрелю - спад 3,1%), в частности, в производстве машин и оборудования - спад 47,7% (к апрелю – спад 4,4%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 33,6% (к апрелю - спад 3,5%), производстве транспортного оборудования – спад 65,4% (к апрелю - спад 1,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 20,9% (к апрелю – спад 6,1%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к году предыдущему до этого в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.