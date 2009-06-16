Газпром: Украина вдвое сократила потребление газа

11:15, 16 июня 2009
Общество
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По сравнению с 2008 годом

Украина вдвое сократила потребление газа по сравнению с 2008 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ.

«Снижение потребления Украиной по сравнению с 2008 годом по суткам сократилось примерно в два раза», - сказал А.АНЕНКОВ.

 

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