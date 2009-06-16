Газпром: Украина вдвое сократила потребление газа
11:15, 16 июня 2009Общество
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По сравнению с 2008 годом
Украина вдвое сократила потребление газа по сравнению с 2008 годом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ.
«Снижение потребления Украиной по сравнению с 2008 годом по суткам сократилось примерно в два раза», - сказал А.АНЕНКОВ.
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