Страна виртуальных правил

Еще в ноябре прошлого года Кабмин принял постановление, с нового года обязывающее водителей ездить в населенных пунктах с максимально разрешенной скоростью не 60 км/ч, а 50 км/ч. Мол, это, с одной стороны, приближает украинское законодательство к законодательству ЕС, с другой стороны – увеличит безопасность на наших дорогах.

Уже три дня как нововведения о максимальной разрешенной скорости в населенных пунктах вступили в силу. Надеетесь, что на дорогах стало безопаснее? Как бы не так. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать сводку ДТП за первые дни нового года.

В социальных сетях по поводу новаций развернулась настоящая война. Сторонники ограничений, в основном, приводят в пример европейские страны, где движение со скоростью 50 км/ч – норма, и это, мол, способствует уменьшению количества жертв на дорогах. Противники, в свою очередь, парируют, что такие нормы работают в Европе не «статистики ради» - там потенциальный нарушитель ощущает неотвратимость наказания, как следствие, снижает скорость до максимально разрешенной, что и уменьшает аварийность. Трудно не согласиться как с первыми, так и со вторыми.

Главным образом, проблема в том, что в довесок к постановлению Кабмина, несмотря на обещания власти, не были приняты нужные изменения в законы

Действительно, можно напомнить, что для введения европейских правил нужны и европейские условия движения – качественное дорожное покрытие, разметка, освещенные пешеходные переходы и так далее. С другой стороны, снижение скоростного режима в населенных пунктах – разумная норма. Правда, в Европе у водителя имеется возможность объехать город, о чем украинцы могут только мечтать. Кроме того, местные власти в той же Европе, адекватно оценивающие трафик по магистралям вроде столичных проспектов Бажана и Победы, или части Глевахи, через которую проходит международная трасса М-05, устанавливают на таких дорогах (или участках дорог) знаки, разрешающие движение 70-80 км/ч, а то и 90 км/ч.

В Национальной полиции Украины еще в конце прошлого года обещали, что это «правило» будет действовать и в наших городах. Но, похоже, местные власти, в обязанность которых и входит установка новых знаков, эту «необходимость» проигнорировали. Стоит ли удивляться, что водители тоже не спешат снижать скорость и ездят, как привыкли?

Конечно, их можно винить в том, что продолжают лихачить (не без этого), но на самом деле причины такого положения вещей немного в ином. Главным образом, проблема в том, что в довесок к постановлению Кабмина, несмотря на обещания власти, не были приняты нужные изменения в законы. К примеру, законопроект о повышении штрафов до заоблачных (№7286 от 14.11.2017), хотя и был включен в повестку дня Верховной Рады, отправился на доработку. Когда до него у депутатов дойдут руки, и дойдут ли – большой вопрос.

Но самая большая проблема - неудовлетворенный запрос общества на неотвратимость наказания. Пока в Украине не будет качественного контроля за выполнением уже существующих правил... никакие нововведения не заработают

А те законодательные изменения, что были приняты, так и не заработали. В частности, закон (№5364 от 04.11.2016), предусматривающий введение автофиксации нарушений ПДД, который депутаты приняли «под елочку», нет возможности реализовать. Во-первых, потому, что у полицейских нет соответствующего, сертифицированного в Украине, оборудования. И, если честно, вероятность, что камеры появятся хотя бы к середине года, очень невелика. Во-вторых, потому, что нормы этого закона, к примеру, о «письмах счастья», могут быть признаны Конституционным судом незаконными (такой прецедент в истории Украины уже имел место).

Другими словами, пока у полиции ни ресурса, ни полномочий, чтобы контролировать нововведения Кабмина.

Но самая большая проблема - неудовлетворенный запрос общества на неотвратимость наказания. Пока в Украине не будет качественного контроля за выполнением уже существующих правил проезда перекрестков или парковки, и пока существуют «избранные», кого не только не штрафуют за превышение скорости, а могут отпустить после ДТП со смертельным исходом, никакие нововведения не заработают.

Татьяна Урбанская